Игры в Пхёнчхане: мечети места не нашлось

Внимание всего мира сейчас приковано к Южной Корее, где в эти дни проходят зимние Олимпийские игры. Участниками этих игр являются спортсмены из многих стран, в том числе и мусульманских. И это не говоря уже о толпах туристов и болельщиков, которыми всеми силами пытается удовлетворить Корейская туристическая организация (КТО). Тем не менее, внезапно оказалось, что на главном спортивном мероприятии года не нашлось места для организованной молитвы мусульманских гостей.

Аль-Джазира сообщает, что KTO отменила свои планы по созданию передвижной молитвенной комнаты в городе Каннын для туристов на зимних Олимпийских играх 2018 года после сильной оппозиции со стороны антимусульманских активистов.

Хотя в самой Южной Корее лишь только 0,2 процента из 51 миллион человек составляют мусульмане, КТО решила построить молитвенный зал для продвижения «дружественной к мусульманам Кореи» во время зимних Олимпийских игр, учитывая огромное количество мусульманских туристов.

Но после «сильной оппозиции» со стороны некоторых групп, городские чиновники в Канныне отменили эти планы.

«Мы встретили сильное противодействие со стороны некоторых религиозных групп, которые выступали против установки (передвижной мечети) и угрожали протестами во время зимних Олимпийских игр», - сказал начальник отдела туризма города Каннын Кань Сук-хо.



«Мы начали с ними переговоры, но в итоге нам пришлось отменить эти планы», - добавил он, сказав, что не ожидал «такой экстремальной реакции от группы».

Отметим, что за последние несколько лет Южную Корею наводнили мусульманские туристы. По данным КТО, в 2016 году было зарегистрировано 33-процентное увеличение по сравнению с предыдущим годом, а к концу 2017 года их число достигло 1,2 миллиона человек.

Воспользовавшись этим экономическим потенциалом, страна увеличила количество сертификатов халяла для своих ресторанов и молитвенных комнат, а туристическая организация Сеула продвигает серию видеороликов, показывающих рестораны, ориентированные на мусульман.

Тем не менее, даже в Корее получают распространение исламофобские инициативы, которые переживают, чтобы правительство потратит «деньги налогоплательщиков» на строительство передвижной молитвенной комнаты. Видимо, это тот случай, когда необходим полный бойкот, чтобы чуткие и сознательные корейские прочувствовали, чего стоит потеря внимания мусульман.