В Крыму осквернили мечеть. Вандалы?

В ночь с пятницы на субботу 10.02.18 в Симферополе был совершен акт вандализма в мечети на массиве «Стрелковая». Эту самую большую в Крыму мечеть на 1500 мест собирается снести фирма "Акура", действующая под покровительством крымских властей.

Нелюди вскрыли дверь, прошлись по мечети в грязной обуви, испоганили ковры в молельном зале, содрали со стен батареи, украли специализированный пылесос, вытряхнув мусор прямо на ковры мечети.

Мусульмане, пришедшие совершить намаз, позвонили в полицию в 11 часов утра и остались во дворе мечети, чтобы сохранить в неприкосновенности все следы преступления.

До 19 часов никто из правоохранительных органов на вызов не приехал.

В 19 часов люди разошлись, так и не дождавшись сотрудников полиции, и объявив об общем сборе мусульман в воскресенье, 11.02.18, в 10.00 утра.

Прихожане мечети заявили, что будут обжаловать бездействие правоохранительных органов в Прокуратуре.

Отметим, что на демонстративно-показательные обыски в дома мирных крымских татар крымские «правоохранители» приезжают целыми отрядами в 6 утра по первому сигналу доносчиков!

Видимо, в понимании крымских властей, в отношении крымских татар должны применяться только карательные законы – а защищать ни самих крымских татар, ни их дома, ни их мечети крымская власть не собирается.

Наглядным подтверждением такого отношения крымских властей к проблемам крымских татар может являться террористический акт в отношении председателя правления общественной организации «Милли Фирка» Васви Абдураимова. В ночь с 11 на 12 сентября 2017 года в окна и дверь его дома были брошены три бутылки с зажигательной смесью. Разумеется, никаких злоумышленников крымские правоохранители до сих пор так и не нашли.

Кстати, поджог дома Васви Абдураимова был совершен именно в то время, когда общественник публично выступил в защиту от сноса той самой мечети, в которой был совершен акт вандализма.

За защиту от сноса этой мечети и расположенных вокруг неё домов преследуется крымскими властями и Фазил Ибраимов, в отношении которого власти уже завели два административных и сфабриковали два уголовных дела.

Интересно, что информацию об открытии уголовных дел в отношении Фазила Ибраимова 02.02.18 г. распространил через проправительственный портал «Крыминформ» генеральный директор фирма «Акура» Валерий Семененко.

В той же самой статье он заявил о неминуемом сносе «незаконных строений» — в число которых входят 42 жилых дома крымских татар и мечеть – и о начале строительных работ на массиве «Стрелковая» во второй половине февраля.

А через неделю в мечеть вломились. Вандалы?