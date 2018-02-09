Полиция Бостона шпионила за мусульманами в соцсетях

Полиция американского города Бостон без всяких на то оснований отслеживала тысячи сообщений в социальных сетях, с особенным упором в отношении мусульман и афро-американцев на наблюдение, утверждает новый доклад Американского союза гражданских свобод (ACLU).

Департамент полиции Бостона (BPD) использовал онлайн-систему наблюдения Geofeedia с 2014 по 2016 год для мониторинга онлайн-комментариев по различным темам, включая политику и религию, сообщило в среду отделение ACLU в штате Массачусетс.

«Бостонская полиция рассматривала простых граждан, обсуждающих обычные дела, как оправданные цели для наблюдения», - говорится в заявлении группы.

«Чего она не делала ... так это сдерживать или помогать раскрывать серьезные преступления».

Правозащитная организация заявила, что бостонская полиция несправедливо сосредоточила свое наблюдение на афроамериканцах и мусульманах, создав онлайн-оповещения при использовании безобидных арабских слов и хэштегов #BlackLivesMatter и #MuslimLivesMatter.

Напомним, что активисты использовали хэштег #BlackLivesMatter («Черные жизни имеют значение») чтобы осудить жестокость полиции, направленную против афроамериканцев.

Хэштег #MuslimLivesMatter использовался для привлечения внимания к исламофобии после того, как в 2015 году в Северной Каролине были убиты три мусульманских студента.

На основании документов, полученных по запросу публичных записей, в отчете ACLU говорится, что полиция считала людей подозрительными лишь по признаку расы, религии и этнической принадлежности.

Со своей стороны, бостонский департамент полиции обвинил ACLU в достижении ошибочных выводов. Он заявляет, что его программа наблюдения помогла полиции следить за событиями и демонстрациями, которые якобы могли стать насильственными.

Как бы то ни было, ACLU заявила, что надзор за расой, религией или этнической принадлежностью должен быть объявлен вне закона, за исключением случаев, когда сотрудники правоохранительных органов имеют разумные основания полагать, что человек нарушил закон.

При всей возмутительности данной ситуации, безусловно стоит отметить важный факт – в США есть гражданское общество. Слежка за мусульманами и прочими «подозрительными» группами совершенно не уникальна, ею занимаются спецслужбы многих стран. Тем не менее, сложно представить себе, чтобы в Китае, например, или где-то даже ближе к нам, правозащитники могли требовать прекратить подобные методы отслеживания.