Европа требует от египетских властей прекратить смертные казни

Европейский парламент осудил Египет за применение смертной казни и призвал остановить все запланированные казни в ожидании рассмотрения дел.

В заявлении членов Европарламента, которое вышло в среду, говорится, что Египет ограничивает «фундаментальные демократические права».

«Европейский парламент ... призывает положить конец всем актам насилия, подстрекательства и разжигания ненависти, напоминая египетскому правительству о том, что универсальная защита прав человека и долгосрочное процветание идут рука об руку», - говорится в заявлении.

Резкий рост казней произошел в Египте после того, как в 2013 году был свергнут в результата военного переворота президент Мухаммад Мурси, а к власти пришел Абдель Фаттах ас-Сиси.

Согласно сведениям Центра по изучению смертной казни в мире при Университете Корнелла, в Египте с 2014 года казнено по меньшей мере 97 человек. Для сравнения в период 2010-2014 годов были казнены всего лишь пять человек.

При этом, эксперты ООН по правам человека отмечают, что зачастую египетские официальные лица используют доказательства, полученные с помощью пыток или жестокого обращения. Используя именно такие доказательства, военные суды приговаривают людей к смертной казни.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, 2 января пятеро мужчин были повешены в Александрии после приговора к смертной казни египетским военным судом, четверо из которых были осуждены за взрыв в апреле 2015 года, в результате чего погибли трое военнослужащих и получили ранения два других.

Пятнадцать человек, осужденных по обвинениям в терроризме в связи с гибелью солдат на Синайском полуострове в 2013 году, были казнены 26 декабря прошлого года.