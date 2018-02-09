В Палестине появилась первая мечеть на солнечных батареях

В условиях жесточайшего экономического давления и нехватки электроэнергетических ресурсов, палестинцам не остается ничего другого, как инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы положить конец своей экономической зависимости от Израиля и достичь энергетической самодостаточности. 22 января город Калькиля на Западном берегу вошел в новейшую историю Палестины, так как именно там открылась первая мечеть на солнечных батареях - мечеть Ар-Рахман.

Палестинский инвестиционный фонд (ПИФ) и Министерство образования подписали соглашение 16 января о разработке и установке солнечных батарей на крышах 500 государственных школ в течение четырех лет. Ожидается, что после инвестиций в размере 35 миллионов долларов проект будет производить электроэнергии общей мощностью в 35 мегаватт.

Интересно, что инициатива с солнечными батареями для мечети была частной. Человек по имени Фаваз Фахми собрал необходимые средства у своих родственников и знакомых. Его идею одобрило управление вакфов провинции Калькиля как экономически жизнеспособную и соответствующую национальной стратегии, направленной на достижение экономической самодостаточности и поддержке инвестиций в возобновляемые и альтернативные источники энергии.

Фаваз Фахми рассказывает, что захотел профинансировать систему солнечных батарей, чтобы держать мечеть открытой в любое время, и не видеть, как ее закрывают после каждой молитвы. По его словам, 36 энергетических панелей, производящих 8 киловатт, стоят около 11 000 долларов, и эта инициатива действительно привела к увеличению посещаемости верующих.

По словам Аднана Саида, главы управления вакфов, точно такая же частная инициатива сейчас находится в процессе разработки относительно другой мечети. Всего их управление планирует установить солнечные батареи для всех 35 мечетей провинции, и поэтому сейчас ведутся переговоры о финансировании этих частных проектов.

Отметим, что использование альтернативных и возобновляемых источников энергии в Палестине считается вопросом стратегического значения. 18 июля прошлого года палестинское правительство утвердило ряд стимулов, поощряющих инвестиции в такие источники электроэнергии, также предоставление программ финансирования и кредитования для поощрения солнечных технологий и т.д. Считается, что эта программа обеспечит рабочие места, сократит потребление израильской электроэнергии и обеспечит палестинскую экономическую самодостаточность. А круглогодичная солнечная погода в Палестине дает для этого неисчерпаемые возможности.