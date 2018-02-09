Власти Болгарии препятствуют реставрации исторических мечетей

Всего месяц назад в историческом центре турецкого Стамбула, в присутствии президентов Турции и Болгарии, была заново открыта отреставрированная Железная церковь – исторический храм Болгарской православной церкви, построенный еще в 1898 году. Большую часть средств для реставрации выделили турецкие власти, а болгарские власти в свою очередь в качестве жестка доброй воли дали добро на реставрацию мечети в Пловдиве.

Между тем, существует еще целый ряд исторических мечетей в Болгарии, реставрации которых болгарские власти препятствуют. Болгария столетиями была частью Османского государства и вплоть до конца 19-го и начала 20-го веков практически половина населения Болгарии были мусульманами, а ее города безошибочно узнавались по своему мусульманскому османскому облику, благодаря мечетям, медресе, караван-сараям и хамамам. Большая часть этого наследия была уничтожена болгарскими националистами после т.н. «освобождения от турецкого ига» (хотя вместе с игом болгары «освободились» от половины своего же, болгарского мусульманского населения). И несмотря на то, что прошло уже более 100 лет с последней войны между турками и болгарами, власти Болгарии по-прежнему ставят палки в колеса процессу реставрации мечетей.

В общей сложности 27 мечети османского времени в Болгарии ожидают восстановления, так как их минареты, стены и двери либо рухнули, либо понесли значительный урон.

Но представители местных мусульман жалуются, что болгарские чиновники не разрешают реставрацию из-за того, что при мечетях больше нет минаретов, что приводит к объявлению их «историческими местами». Если же мечеть объявлена «историческим местом» она уже рассматривается как археологический объект и не подлежит реставрации и использованию верующими, сообщает муфтият Болгарии.

Представители муфтията говорят, что уже много лет пытаются легально добиться права восстанавливать мечети, в том числе такие как мечеть Фатих Мехмед в западном городе Кюстендил, мечеть Карак Паша в южном городе Гоце-Делчев и мечеть Ибрагим Паша в городе Разград.

По словам муфтия Софии, Мустафы Избиштали, содержание мечетей становится все более трудным из-за бюрократических препятствий. Официальные лица в течение 30 лет блокируют восстановление мечети Фатих Султан Мехмед в Кюстендиле (на фото), построенной в 1531 году.

«Администрация города прилагает все усилия, чтобы уничтожить остатки мусульман в Кюстендиле. Они ждут, когда минарет мечети рухнет, чтобы оставить ее закрытой. Муниципалитет Кюстендила хочет смыть следы Ислама».

Избиштали сказал, что менталитет властей можно суммировать следующим образом: «Если есть минарет, это мечеть, если нет, то это музей», добавив, что из по меньшей мере 11 османских мечетей в одном городе Кюстендил есть только две мечети, открытые для поклонения, и две другие, закрытые для поклонения. Стоит отметить, что большинство мечетей не имеют минаретов именно потому, что когда-то их снесли болгарские национал-шовинисты.

При этом, муфтият Болгарии подчеркивает, что в отличие от Железной церкви в Стамбуле, они готовы восстановить свои мечети без участия государства, то есть, исключительно средствами мусульман.