В турецкой провинции запретили распитие алкоголя

Губернатор западной турецкой провинции Бурдур, Вали Шериф Йылмаз (на фото), запретил потребление алкоголя во всех общественных местах на основании «общественной безопасности» и «предотвращения преступности».

Те, кого застали распивающими спиртные напитки в общественных местах, даже внутри припаркованной машины, будут оштрафованы на 100 турецких лир (около $ 26) за нарушение запрета губернатора, сообщает турецкая светская газета Cumhuriyet.

Это правило, однако, не затрагивает рестораны и бары с лицензией на продажу алкоголя.

Турецкое законодательство не запрещает употребление алкоголя, но причинять беспокойство окружающим в состоянии алкогольного опьянения считается наказуемым проступком.

Отмечают, что запреты и ограничения на потребление алкоголя в Турции становятся все более распространенными. Так, в 2013 году правительство запретило продажу алкогольных напитков после 10 вечера – это стало одной из популярных тем протестов на Таксиме в том году. Высокие налоги на алкоголь привели к популярности всякого рода самогона, из-за чего правительство потребовало от продавцов добавлять животный репеллент в этанол, чтобы предотвратить его использование в домашних напитках.

Ограничительные меры турецкого правительства в целом мало чем отличаются от подобных же ограничительных мер во многих других странах, включая США и страны ЕС. Между тем, турецкие секуляристы, для которых секуляризм это в первую очередь стиль жизни, подразумевающий обязательное совершение всего того, что порицается в Исламе, считают такие меры примерами ползучей исламизации и войны с секулярной республикой.