Грамматический джихад: в ОАЭ будут штрафовать за ошибки в арабских надписях

Объединенные Арабские Эмираты станут вероятно первой страной в мире, где будут штрафовать за ошибки в арабских надписях на уличных знаках и рекламных щитах. Такое решение было принято Департаментом городского развития Абу Даби, как сообщает газета Аль-Байан.

Штраф за грамматические ошибки или опечатки установлен в размере 1000 дирхамов ОАЭ, то есть, примерно 274 долларов, в добавок к расходам на исправление или удаление рекламного щита.

Стоит отметить, что ошибки такого рода весьма распространены, как в ОАЭ, так и в других странах Персидского залива, где эмигранты из неарабских стран доминируют во многих секторах, включая пиар и рекламу, а их общая численность уже давно превышает коренное арабское население.