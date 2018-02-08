Пентагон: война в Афганистане ежегодно обходится американцам в 45 миллиарда долларов

Сорок пять миллиардов долларов. Именно в эту сумму, по словам представителей Пентагона, ежегодно обходится война в Афганистане американским налогоплательщикам. И конца этой войне до сих пор не видно.

Во вторник американские законодатели подвергли допросу команду Трампа относительно войны, которую уже называют самой продолжительной войной в истории США – она длится уже 17 лет. Заседание Комитета по иностранным делам Сената происходило после терактов в Кабуле, в результате которых погибло более 200 человек.

Рэндалл Шрайвер, высокопоставленный представитель министерства обороны США, сказал, что общая сумма в 45 миллиардов долларов за год включает в себя 5 миллиардов долларов для афганских сил и 13 миллиардов долларов для сил США в Афганистане. Большая часть остального предназначена для материально-технической поддержки. Еще около 780 миллионов долларов направлено на экономическую помощь Афганистану.

Нынешние расходы все же значительно ниже, чем они были во время пика американской войны в Афганистане. С 2010 по 2012 год, когда США держали до 100 000 солдат в стране, американским налогоплательщикам эта операция ежегодно обходилась в 100 миллиардов долларов. В настоящее время в Афганистане насчитывается около 16 000 военнослужащих США.

Разумеется, американцам эта ситуация, при которой ежегодно выбрасываются десятки миллиардов долларов, нравится все меньше. Как республиканские, так и демократические сенаторы подчеркивают масштабы продолжающихся расходов из Вашингтона. По мнению многих американцев, включая сенаторов США, эти деньги можно было гораздо более эффективно потратить в США, например, на здравоохранение. Сенатор Эд Марки из Массачусетса подсчитал, что два месяца афганских расходов могли бы профинансировать лечебно-наркологический центр в каждом графстве США.

Тем не менее, стратегия Дональда Трампа не оставляет пока что надежд на лучшее. Трамп не собирается уходить из Афганистана, и при этом, также не собирается вести переговоры с талибами. А значит, война и связанные с нею расходы, будут продолжаться и дальше.