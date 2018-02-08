Египет открывает на три дня границу с Газой

Египетские чиновники сообщают, что Каир временно открывает границу с блокадным сектором Газа – впервые в этом году.

Два неназванных представителя египетских властей рассказали в среду, что пограничный пункт Рафах будет работать в течении трех дней. По словам анонимных источников, причины открытия пограничных пунктов «гуманитарные».

Палестинское посольство в Каире подтвердило открытие главных ворот Газы для внешнего мира.

Отправиться в Египет смогут несколько тысяч человек, большинство из которых – больные, нуждающиеся в лекарствах, студенты и обладатели разрешений на проживание в других странах.

Напомним, что сектор Газа находится с 2007 года в совместной израильско-египетской блокаде, которая лишает основных необходимых вещей, особенно продовольствия, топлива, медикаментов и строительных материалов, около 2 миллионов жителей анклава.

Сектор Газа во многом зависит от иностранной помощи, поскольку экономика анклава находится в упадке под блокадой Израиля, и, кроме небольших отраслей, в Газе практически отсутствует промышленность. С внешним миром Газу связывают семь пограничных пунктов, шесть из них контролируются Израилем, а седьмой – Рафах – находится под контролем Египта. После свержения Мухаммада Мурси в 2012 году Рафах в основном закрыт.