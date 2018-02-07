Турция поможет Бангладешу создать рабочие места для рохинджа

Турецкий министр туризма и культуры Нуман Куртулмуш во вторник предложил Бангладешу разработать совместные проекты в целях обеспечения возможностей трудоустройства в стране для беженцев народности рохинджа.

Согласно данным ООН, с 25 августа почти 700 000 рохинджа бежали из бирманской провинции Аракан в Бангладеш, спасаясь от преследования со стороны военных Мьянмы и просто толп буддистских фанатиков, которые убивали без разбора мужчин, женщин и детей, грабили дома и сжигали деревни мусульман.

В своей речи на конференции министров туризма Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), прошедшей в столице Бангладеша Дакке, Куртулмуш сказал, что турецкие бизнесмены могут помочь запустить проекты, в рамках которых мусульманам рохинджа будут выплачивать половину минимальной заработной платы

Он также высоко оценил усилия правительства Бангладеш по размещению беженцев.