Израиль забрасывает палестинцев гнилыми продуктами

По меньшей мере 90 процентов товаров, продаваемых на оккупированном Западном берегу, которые не пригодны для потребления, были произведены в Израиле, заявляет Палестинский союз Ассоциации защиты потребителей.

Ассоциация заявила, что товары были произведены либо на израильских заводах либо в самом Израиле, либо в незаконных поселениях на оккупированном Западном берегу.

Глава ассоциации Азми Аль-Шуйюхи говорит, что «контрабанда и ввоз товаров, которые не подходят для потребления на рынках Западного берега, направлены ​​на уничтожение национальной палестинской экономики, а также на подрыв здоровья людей и палестинской экономики».

В интервью «Кудс Пресс» Аль- Шуйюхи сказал, что израильская оккупация «использует контрабандистов и коррумпированных трейдеров» для насыщения палестинского рынка израильскими продуктами, которые нельзя употреблять.

По его словам, на израильских заводах существуют производственные линии, создающие продукцию, которая ниже безопасных производственных стандартов. Эти продукты специально предназначены для палестинского рынка.

Чтобы противостоять этому, говорит Аль-Шуйюхи, палестинцы должны бойкотировать израильские товары.