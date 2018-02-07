В Дании предложили запретить никаб

Датское королевство вероятно станет следующей европейской страной, где запретят мусульманкам скрывать лицо в общественных местах. Во вторник правительство Дании предложило запретить ношение никаба и бурки в общественных местах, заявив, что сокрытие лица «несовместимо с ценностями датского общества и является неуважением к сообществу».

Запрет будет включать в себя не только никаб, но также балаклавы, маски для лица и накладные бороды, но не защитные маски. Защитные (например, медицинские) маски примечательны в данном контексте, потому что по словам правительства запрет обязан подчеркнуть, что «в Дании мы показываем друг другу доверие и уважение, встречаясь лицом к лицу». Оказывается, все-таки есть исключения. В эти же исключения также входят праздничные маски и зимняя одежда, скрывающая лицо.

Скорее всего, при поддержке анти-иммигрантской исламофобской Народной партии и левых социал-демократов правительственное предложение будет принято.

Ожидается, что наказанием за нарушение запрета будет штраф в 1000 крон (165 долларов), а при повторном нарушении штраф будет увеличен до 10 000 крон.

Напомним, что первой страной Европы, где в 2011 году было запрещено публичное ношение никаба, стала Франция. С тех пор ограничения на ношение никаба были введены также в Австрии и Бельгии. При этом, как отмечают наблюдатели, в самой Дании вряд ли есть более 200 женщин, которые носят никаб.