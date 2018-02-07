Население Стамбула перевалило за 15 миллионов человек

Недавно мы сообщали о том, что количество населения Турции официально превысило 80 миллионов человек. Вчера турецкие СМИ также сообщили, что население крупнейшего города Турции, Стамбула, официально перевалило за 15 миллионов человек.

Согласно Турецкому агентству статистики (TÜİK) и Фонду ООН в области народонаселения (UNFPA) население Стамбула выросло до 15 029 231 человек. Тем самым, население Стамбула сейчас составляет 18,6% от всего населения Турции, что больше чем население 129 стран мира (в том числе таких, как Бельгия или Греция). Еще в прошлом году население Стамбула насчитывала 14 804 116 человек. Это значит, что количество жителей увеличилось на полтора процента, что является самым значительным приростом среди всех турецких провинций. Разумеется, надо понимать, что прирост этот в основном обязан миграции из внутренних провинций Турции, где часто наоборот, наблюдается убыль населения.

Вслед за Анкарой вторым городом Турции по количеству населения является Анкара – 5 445 026 человек, затем Измир – 4 279 677 человек, затем Бурса – 2 936 803 человека, и Анталья – 2 364 396 человек.

Байбурт, в котором живет всего 80 417 человек, считается самой малонаселенной провинцией Турции.

Отметим, что хотя Стамбул это более массивный мегаполис, чем любой город Европы, в исламском мире есть как минимум один город, который обходит Стамбул и по количеству населения, и по остроте всех проблем, связанных с быстрой урбанизацией. Это пакистанский Карачи, где предположительно живет около 18 миллионов человек.