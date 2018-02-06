В Европе сторонники РПК нападают на мечети

В минувшую пятницу мечеть в голландском портовом городе Гаага стала объектом нападения вандалов. Мечеть была расписана анти-турецкими лозунгами и изображениями перечеркнутого флага Турции.

До сих пор ни одна группа не взяла на себя ответственность за акт вандализма, но глава мусульманской общины при мечети Ахи Эвран заявил в интервью Анадолу, что нападение, вероятно, было связано с продолжающейся в Африне операцией «Оливковая ветвь».

Нидерланды – не единственная страна, где сторонники РПК напали на мечеть. В понедельник в германском Ганновере вандалы точно также расписали турецкую мечеть про-РПК лозунгами. По словам Али Тетика, лидера общины, анти-турецкими лозунгами был расписан даже его дом.

Всего с начала операции в Африне в Германии произошли нападения на 11 мечетей. Почти все эти нападения были организованы ультралевыми сторонниками РПК, которых насчитывается около 14 000 в курдской диаспоре ФРГ, несмотря на тот факт, что РПК официально признана террористической организацией властями Германии.