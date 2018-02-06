В британском парламенте нашли скрытые масонские ложи

Новости о масонстве и тайных ложах почти всегда отдают желтизной в духе сенсационных конспирологических теорий. Тем не менее, надо помнить, что масонство это совершенно реальная (и далеко не тайная уже) традиция в высших элитах западного общества, которая влияет определенным образом на своих адептов.

Так, согласно новому британскому докладу, о котором сообщает газета The Guardian, две масонских ложи, созданных для депутатов и журналистов, были открыты и продолжают скрытно работать в Вестминстере.

Ложа New Welcome («Новое приветствие») предназначена для депутатов, парламентских сотрудников и сверстников, а Галлерейная ложа - для членов политического пресс-центра, известного также как лобби. Третья ложа - ложа лорда Альфреда Роббинса - также предназначенная для журналистов, продолжает регулярно собираться в Лондоне. Члены всех трех лож хранят свою личность в тайне и неизвестны за пределами масонства. Четыре раза в год члены всех лож собираются в Зале масонов, в штаб-квартире Объединенной великой ложи Англии.

Логичный вопрос, который возникает у большинства разумных людей, когда они слышат об объединении журналистов и депутатов в ложи, это насколько их принадлежность к ложам (скрытая как правило, от читателей и избирателей) влияет на их позиции в политике и журналистской деятельности. Разумеется, сами масоны утверждают, что никакого столкновения между членством в ложе и журналистской этикой нет, и что масонская ложа это всего лишь клуб, который помогает своим членам лучше служить обществу, каждому в своей роли, будь то журналист, политик, полицейский, адвокат или даже рабочий. Но в этом случае, совершенно не понятен смысл членства в этих ложах, и самое главное, зачем нужно скрывать свои личности. Ведь до сих пор личности всех членов вышеописанных лож в Вестминстере остаются секретом. Обычно эта секретность объясняется опасениями предрассудков и дискриминации, но в это мало кто верит.

Раскрытие информации о том, что как политические журналисты, так и политики являются масонами, случилось после того, как уходящий в отставку председатель Полицейской федерации Стив Уайт заявил, что масоны блокировали реформы в области полицейской деятельности, и мешали продвижению женщин и офицеров из чернокожих и этнических меньшинств. По словам Уайта: «Я обнаружил, что есть люди, которые были принципиально против любых изменений и любого прогресса, и они всегда были масонами». Эта информация была яростно опровергнута Объединенной великой масонской ложей, представители которой заявили, что всегда выступали против всякого рода дискриминации.