Папа римский и Эрдоган – историческая встреча в Ватикане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил двухдневный визит в Ватикан, в ходе которого он встретился с главой всех католиков мира, папой Франциском.

Визит Эрдогана стал первым визитом турецкого президента в Ватикан за последние 59 лет – первым же встретился с тогдашним папой президент Джелал Баяр в 1959 году. Дипломатические отношения Анкары и Ватикана были установлены в 1960 году.

Отмечается, что Эрдоган и Франциск общались друг с другом наедине около 50 минут в Апостольском дворце, а позже у них еще была закрытая часовая встреча в библиотечном зале дворца, который использует в основном для церемониальных целей.

Вместе с Эрдоган в Ватикан приехала и внушительная турецкая делегация. Кроме супруги президента Эмине Эрдоган, в состав делегации вошли министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр обороны Нуреттин Джаникли, министр ЕС Омер Челик и министр энергетики Берат Албайрак.

Эрдоган и папа обменялись подарками. Так, Эрдоган подарил миниатюрную керамику из Изника, которая была изготовлена ​​с использованием техники, популярной во времена османского султана Сулеймана Великолепного. Он также подарил сборник поэзии Мауляны Руми, переведенной на итальянский и английский языки. Что касается папы, тот подарил Эрдогану бронзовый медальон, показывающий ангела, охватывающего северное и южное полушария, преодолевая сопротивление дракона.

Турецкие источники утверждают, что в повестке дня визита находились двусторонние отношения, последние события в Иерусалиме, региональные проблемы, гуманитарная трагедия в Сирии и борьба с терроризмом, ксенофобией и исламофобией. Оба лидера подчеркнули, что «приравнивание Ислама к террору ошибочно». Также, по словам турецких источников, Эрдоган рассказал папе, что Турция ценит и уважает людей всех религий, в том числе католиков, живущих в гармонии и мире. В качестве подтверждения своих слов, он привел реставрацию 14 церквей и синагог в Турции.

Визит сопровождался демонстрациями протеста в Риме, которые были организованы левыми движениями, и соответственно, были приняты повышенные меры безопасности. Однако, интересно также, как комментируют этот визит на различных политических флангах. Так, некоторые так называемые «правые» деятели посчитали это едва ли не капитуляцией «толерантного» и «мультикультурного» папы перед экспансионистским «нео-османским султаном». С другой стороны, турецкие про-правительственные источники действительно считают визит феноменально успешным. Ильнур Чевик, старший политический советник Эрдогана, посвятил визиту свою колонку на Daily Sabah. В своей статье, которая называется «Турция и Ватикан согласны по Иерусалиму», он пишет, что Ватикан разделяет взгляды Турции на Иерусалим и считает, что город должен быть совместной столицей Израиля и Палестины. Чевик пишет, что Эрдоган изложил папе турецкие мотивы, побудившие начать операцию «Оливковая ветвь» в Африне. Кроме того, Ватикан признает усилия Турции по прекращению массовых убийств рохинджа в Мьянме, и помощь 3.5 миллионам сирийских беженцев.

Также Эрдоган и папа обсудили положение христианских меньшинств на Ближнем Востоке, пообещав мобилизовать поддержку Турции, чтобы помочь им так, «как это делали османы всю свою 600-летнюю историю». Заметим, что это весьма интересное направление, учитывая то внимание, которое уделяют турецкие СМИ преследованиям ассирийских христиан в зонах под контролем YPG в Сирии. В свою очередь, Эрдоган поднял тему исламофобии на Западе.

В общем, вне зависимости от реальных результатов этой встречи, по словам Чевика - «Эрдоган нашел в Ватикане чуткое ухо».