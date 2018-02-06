Больницы Газы остались без электричества

Блокадный сектор Газа переживает сейчас острый энергетический кризис, который нанес особенный ущерб больницам и медицинским центрам. Согласно заявлению министерства здравоохранения Палестины, в общей сложности 16 медицинских центров были вынуждены приостановить свою работу за период кризиса с 29 января.

Пресс-секретарь министерства, Ашраф аль-Кудра, рассказал, что аварийные генераторы остановились в трех больницах, одна из них детская. По словам пресс-секретаря, аварийный генератор закрылся в единственном медицинском центре в районе Эль-Нусайрат в центральной части сектора Газа. Ситуация настолько сложная, что иногда врачам приходится совершать сложнейшие операции при свете с мобильных телефонов.

Всего на почти два миллиона человек, сектор Газа имеет в общей сложности 13 больниц, находящихся под управлением министерства, и 54 центра первичной медико-санитарной помощи, на которые приходится примерно 95 процентов всех медицинских услуг в блокадном анклаве. С началом блокады в 2006 году Газа испытывает серьезный дефицит электроэнергии. Хотя территория требует 600 мегаватт электроэнергии, в настоящее время она получает только 120 мегаватт из Израиля и еще 32 мегаватт из Египта. По словам Палестинской энергетической администрации, единственная действующая электростанция в Газе может производить 60 мегаватт электроэнергии.