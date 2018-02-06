Французский бизнесмен платит штрафы за австрийских мусульманок в никабе

Рашид Некказ, французский бизнесмен алжирского происхождения, оплатил первые 10 штрафов, наложенных на женщин, которые носят никаб в Австрии, в соответствии с законом, запрещающим ношение никаба с 1 октября 2017 года. В понедельник Некказ показал журналистам перед зданием премьер-министра 10 квитанций за оплаченные штрафы.

После оплаты штрафов бизнесмен сказал, что хотел бы встретиться с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, чтобы обсудить запрет, и что он готов посылать Курцу письма каждый месяц, если потребуется.

Предприниматель отметил, что единственный способ найти решение текущих проблем для мусульманских женщин в Европе - это диалог.

Протестуя против запрета никаба перед правительственным зданием в столице Вены, Некказ сказал, что женщины должны иметь право носить все, что захотят. В качестве протеста он закрыл закрыл лицо банкнотами и фотографиями канцлера Себастьяна Курца.

Рашид Некказ был первым человеком, которого оштрафовали по закону, вступившему в силу 1 октября, несмотря на возражения со стороны мусульманских групп.

Ранее, Некказ точно также оплачивал штрафы за мусульманок, которых штрафовали во Франции – за ношение никаба и купание в буркини.