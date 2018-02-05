H&M отзывает носки, на которых отпечатано слово «Аллах»

Компания H&M, которая является крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой, совсем недавно попала в центр скандала после того, как опубликовала изображение черного ребенка, рекламирующего толстовку с надписью: «Самая крутая обезьяна в джунглях» (coolest monkey in the jungle).

Прошел всего месяц и гигант розничной торговли снова оказался в центре неприятного внимания. На этот раз проблема возникла с носками, на которых изображено, как лего-подобная фигурка рабочего бурит отбойным молотком паттерн, напоминающий чем-то очертания арабского слова «Аллах». Это изображение вызвало резкую реакцию в социальных сетях. Многие люди назвали этот принт «неуместным и оскорбительным» для Ислама.

H&M быстро отреагировала и отозвала партию носков. Представители компании говорят, что не имели никаких намерений оскорбить кого-либо, и принт лишь представляет фигурки Лего, а любое другое значение совершенно случайно.

В соцсетях ряд пользователей похвалили решение H&M и чуткость компании к мнению покупателей, а другие, разумеется, критиковали за «чрезмерную реакцию» на каракули, которые на самом деле не имеют никакого отношения к Имени Всевышнего.