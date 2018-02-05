Британский террорист, наехавший на мусульман, проведет остаток жизни в тюрьме

На прошлой неделе мы писали о том, что исламофобский террорист Даррен Осборн, который сидел за рулем фургона, наехавшего на группу мусульман возле мечети в лондонском Финсбери Парк, был признан виновным в убийстве и покушении на убийство. В пятницу суд огласил ему приговор. Осборна приговорили к по меньшей мере 43 годам тюремного заключения, за то, что судья назвал преступлением, движимым «злонамеренной ненавистью».

Прокуроры заявили, что Осборн был мотивирован ненавистью к мусульманам и был радикализирован ультраправой и исламофобской пропагандой в интернете.

Судья Бобби Чима-Грубб сказала, что ум Даррена Осборна был «отравлен» ультраправыми идеями, и он не проявил никаких признаков раскаяния.

«Ваше мышление стало злонамеренной ненавистью», - сказал судья заключенному, сидящему на скамье подсудимых в королевском суде Вулвича. «Это был террористический акт. Вы намеревались убивать».

Она приговорила 48-летнего Осборна в пятницу к пожизненному заключению без каких-либо шансов на условно-досрочное освобождение в течение 43 лет. Отметим, что приговор наверняка вызовет бурю негодования в ультраправой среде, вместе с обвинениями в предвзятости, так как судья – Бобби Чима-Грубб, известна как первая женщина азиатского происхождения (из пенджабской сикхской общины), ставшая королевским судьей. С другой стороны, Чима-Грубб как раз является очевидным примером очень успешной интеграции в общество, за что (по крайней мере официально) так ратуют многие так называемые «правые».

В зале суда присутствовала и семья жертвы, 51-летнего Макрама Али. Он оставил после себя жену и шестерых детей.