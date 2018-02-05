Израиль уничтожает бедуинскую школу в Иерусалиме

В воскресенье израильские силы уничтожили два класса в бедуинской школе недалеко от оккупированного Восточного Иерусалима.

Согласно сообщениям местных жителей, израильтяне, поддержанные вертолетом, снесли два класса в школе бедуинской общины Абу аль-Наввар, которая уже со всех сторон окружена израильскими поселениями Маале-Адумим, Кедар и Новый Кедар.

По версии властей Израиля, эти классы в школе были пристроены без разрешения.

Это уже не первый раз, когда израильтяне воюют со школой для бедуинских детей. В начале 2016 года израильские бульдозеры уничтожили школу, которая изначально финансировалась французским правительством. Местные жители, однако, быстро перестроили классные комнаты, хотя и без электричества, лабораторий, компьютеров, и каких-либо игровых площадок.

До того, как школа была построена в 2014 году, бедуинским детям приходилось пересекать шоссе, чтобы отправиться в школу в городе Аль-Азария, в трех километрах от Восточного Иерусалима.

Между тем, израильское правительство уже много лет пытается ликвидировать общину Абу аль-Навара, состоящую из около 700 человек, которые работают главным образом пастухами, чтобы освободить место для своего масштабного незаконного проекта поселений в Восточном Иерусалиме.

Примечательно, что бедуины известны как одна из самых произраильских групп арабского населения оккупированной Палестины. Как видим, даже такая позиция не помогает. Когда речь идет о еврейских поселениях, израильскому правительству не нужны даже произраильские арабы, и тем более арабы образованные. Это нужно понимать, чтобы не было иллюзий.