Кутаев: Если развалится Россия, только исламисты на Кавказе смогут выступить единым фронтом

В интервью "Дождю" чеченский правозащитник Руслан Кутаев, в декабре 2017-го года вышедший из тюрьмы после четырех лет заключения, рассказал, что народы Кавказа должны быть готовы к возможным революционным изменениям в России.

"Если что-то не будет сделано, то страна может дойти до той точки, когда наступит кризис и начнутся какие-то революционные преобразования", - поясняет Кутаев.

По его словам, кавказские регионы должны быть готовы к этому, "чтобы хотя бы сохранить то, что мы называем 'кавказское государство'".

Он подчеркивает, что на данный момент на Кавказе есть только одна сила, которая сможет приспособиться к новым условиям в случае развала Российской Федерации , и это - приверженцы радикального ислама. Остальным же кавказцам нужно договориться между собой.

"Вы понимаете, что такое Кавказ? - говорит Кутаев. - Это - разношерстные религии, люди. Если это начнется на Кавказе, это будет страшно. Единственная сетевая организация на Кавказе - это радикальные исламисты, у них всё четко налажено, продумано. Только они могут выступить единым фронтом. Что мы сможем им противопоставить? Власть об этом не думает".