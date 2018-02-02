Голландские врачи «помогли» умереть молодой женщине с депрессией

Эвтаназия – то есть, практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего невыносимые страдания, продолжает оставаться одним из самых спорных вопросов с точки зрения этики и морали. Не так много стран в мире сегодня разрешают законодательно эвтаназию, но пионером (как и во многих других ультралиберальных инициативах) являются Нидерланды, где эвтаназию полностью легализовали еще в 2002 году. И именно Нидерланды сегодня демонстрируют, куда заводит логика, применяемая к оправданию практики эвтаназии.

Так, недавно голландские врачи провели эвтаназию молодой женщины, которая страдала от проблем с психическим здоровьем. 29-летняя Аурелия Брауверс физически была абсолютна здорова, но психически она восемь лет страдала от тяжелой формы депрессии, расстройства личности, наркомании и тревожных расстройств, а также утверждала, что слышит голоса. Брауверс неоднократно пыталась покончить с собой и причиняла сама себе вред, из-за чего провела три года в психиатрической лечебнице и еще два с половиной года в тюрьме. В последние годы Брауверс стала видным борцом в Нидерландах за эвтаназию для душевнобольных молодых людей, и лоббировала с помощью голландских депутатов дальнейшую либерализацию 16-летнего закона, который и так уже считается одним из самых разрешительных в мире. С настойчивостью, которой не всякий раз хватает в похвальных делах, Брауверс занималась администрированием многочисленных международных групп в социальной сети Facebook, а также тесно сотрудничала с Dignity in Dying, британской кампанией, ранее известной как Общество добровольной эвтаназии – все для того, чтобы добиться легализации эвтаназии во всем мире.

В конце концов, по крайней мере в отношении себя Брауверс получилось добиться того, чего она хотела, по ее словам, уже восемь лет. 31 декабря прошлого года она получила разрешение, а уже 26 января в кругу друзей и родных, чуть ли не в прямой трансляции в фейсбуке, ей совершили смертельную инъекцию.

Естественно, добровольная смерть по причине депрессии вызвала шок у многих. В некоторых странах Запада (хотя это вполне может быть верно не только для западных стран) каждый четвертый житель «испытывает проблемы психического здоровья хотя бы раз в своей жизни». А депрессия и вовсе является неотъемлемой частью некоторых подростковых субкультур.

К чему приводит расширительное толкование причин для эвтаназии, когда людей предпочитают убивать, а не лечить, демонстрирует пример Голландии. В этой стране число психически больных пациентов, убитых смертельной инъекцией, увеличилось в четыре раза всего за четыре года. В их числе, например, 41-летний алкоголик, который говорил, что пьянство превратило его жизнь в «коктейль» нищеты, и женщина, ставшая жертвой сексуального насилия в детстве, которая утверждала, что не может жить дальше с испытанной травмой.

Недавние данные также показывают, что смертность от эвтаназии в настоящее время превышает более 6 000 случаев ежегодно, что представляет собой скачок в 50 процентов за пять лет.

В соответствии с голландским законодательством эвтаназия и попытка самоубийства являются технически незаконными, но они не подлежат наказанию, если врачи соблюдают тщательно определенные критерии, которые должны действовать в качестве гарантий. К ним относятся просьба об эвтаназии, со стороны взрослого человека, который страдает «невыносимо и безнадежно», а также отсутствие реалистичной альтернативы для эвтаназии.

Однако критики утверждают, что закон разрешает эвтаназию по требованию - и все чаще для сумасшедших и душевнобольных.

Можно легко напрячь воображение и представить, к чему может привести логика сторонников эвтаназии в ближайшем будущем. В обществе, где психические расстройства становятся новой нормой, а души предпочитают не лечить, как это было во всех традиционных культурах, а утилизировать с помощью смертельных инъекций, будущее неизбежно выглядит еще безумнее.