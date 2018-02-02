Очередной известный западный политик, разочаровавшись в христианстве, принял ислам

Принятие ислама многими известными гражданами стран Запада, никого сегодня уже не удивляет. Количество новообращенных мусульман, как в странах Европы, так и США, сегодня исчисляется многими сотнями тысяч. Более того, в странах Запада, за последние годы, наблюдается тенденция, когда мусульмане, благодаря своим высоким морально-этическим качествам, заслужив доверие простых граждан, избираются на высокие посты.

Очередной случай принятия ислама членом немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Артуром Вагнером, вызвал большой интерес и широкое обсуждение в СМИ всего мира. Бывший христианин, жестко выступавший против «исламизации» Германии, рассказал журналистам, что, ознакомившись с религией, против которой боролся, нашел в ней ответы на то, что его заботило и заставляло переживать. Также, на изменение своего отношения к христианству А. Вагнер связал с его неприятием мерзости однополых браков, подчеркнув, что это не соответствует его личным ценностям. Участие церковных служителей в ежегодном гей-параде в Германии и Швейцарии, а, также и сам парад, где это видят и дети, политик считает абсолютно недопустимым.

По сообщениям ряда СМИ, бывший ультраправый политик принял ислам еще в октябре прошлого года, однако решился рассказать об этом только в январе. Смена религии явилась шоком для его одно партийцев, ведущих жесткую борьбу с т.н. исламизацией Германии. До того, как вступить в ультраправую партию, Вагнер состоял в «Христианско-демократическом союзе», которым по сей день руководит канцлер Германии Ангела Меркель.

Также напомним, что в 2013 году член ультраправой антиисламской «Партии свободы» из Нидерландов Арнуд ван Доорн также принял ислам и отправился в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, об этом писала The Guardian.