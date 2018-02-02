В Мьянме обнаружены массовые захоронения рохинджа

Согласно данным эксклюзивного расследования агентства Associated Press, десятки жителей деревень мусульманской народности рохинджа в Мьянме были убиты и похоронены в 5 массовых захоронениях.

В отчете агентства, вышедшем в четверг, содержатся показания двух десятков оставшихся в живых свидетелей, в основном родственников погибших, а также видеоматериалы снятые на мобильные телефоны.

Согласно отчету, 400 рохинджа были убиты бирманскими войсками 27 августа. Все началось с того, что местные мужчины собрались для игры в «chinlone» (местная игра, похожая на футбол), а солдаты начали стрелять по группе. Оставшиеся в живым сообщают, что солдаты пытались скрыть доказательства зверства. В частности, видео, полученное агентством, указывает на попытки использовать кислоту для удаления тел. Сам по себе этот ясно указывает на то, что все эти зверства были предварительно запланированы, ведь иначе зачем бы бирманские солдаты возили с собой кислоту, если бы не хотели осложнить идентификацию тел. Но из-за сильных дождей некоторые неглубокие могилы начало размывать и человеческие останки вышли наружу.

По мнению правозащитников, этот доклад «повышает ставки для международного сообщества, чтобы требовать подотчетности со стороны Мьянмы», в том числе возможность требовать эмбарго со стороны ООН на поставки оружия для Мьянмы, а также санкций в отношении бирманского политического и военного руководства.

Специальный посланник ООН по правам человека в Мьянме, Янги Ли, заявила журналистам в четверг, что убийство и уничтожение тел несут «признаки геноцида», отметив в то же время, что она не может сделать прямое заявление о «геноциде», пока международные трибуналы не смогут взвесить доказательства.

Ранее Мьянма взяла уже на себя ответственность за одну массовую могилу, содержащую 10 тел в деревне Инн Дин. Убийства произошли в сентябре, но власти признали их только в декабре после открытия массового захоронения, заявив, что те, кто умер, были «террористами».

Тем не менее, Amnesty International описала декабрьское открытие всего лишь как «верхушку айсберга».