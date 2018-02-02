Британского террориста признали виновным в убийстве мусульман

В Великобритании суд признал 48-летнего исламофобского террориста Даррена Осборна из валлийской столицы Кардиффа, в убийстве и покушении на убийство.

Напомним, что Даррен Осборн 19 июня преднамеренно въехал на своем фургоне в группу мусульман, стоявшую около мечети в районе Финсбери Парк в Лондоне.

Присяжные посчитали, что Осборн виновен в убийстве 51-летнего Макрама Али и попытке убийства многих других людей.

Тем не менее, безработный «одиночка» Осборн не признал себя виновным, сообщив лондонскому королевскому суду Вулвича, что человек, которого зовут «Дэйв», занял место водителя фургона за несколько минут до атаки.

Но свидетели напоминают, что Осборн сказал людям сразу же после нападения: «Я выполнил свою работу, теперь вы можете убить меня» и «по крайней мере, у меня хорошо получилось».

Жюри, состоявшему из восьми женщин и четверых мужчин, понадобился всего один час, чтобы осудить Осборна, чья одержимость мусульманами началась за месяц до нападения, после просмотра сериала на BBC «Три девушки» (Three Girls), в котором рассказывается история о жестоком обращении с детьми в северной Англии – лишнее свидетельство того, насколько современная поп-культура и средства массовой информации способствуют разжигании ненависти и подталкивают к насилию, причем не только мусульман.

О том, что Осборн виновен свидетельствует также рукописная записка, найденная в фургоне с отпечатками пальцев Осборна, в которой он изложил свои анти-мусульманские взгляды.

Именно поэтому, обвинение со стороны Короны посчитало, что Осборн «запланировал и осуществил это нападение из-за его ненависти к мусульманам», а присяжные не приняли его неубедительную изобретенную версию и осудили его.

«Мы ясно заявили, что это был террористический акт, и теперь он должен столкнуться с последствиями своих действий».

Мера пресечения будет избрана позже.