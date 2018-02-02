Население Турции превысило 80 миллионов

Турецкий статистический институт (TurkStat) официально заявил в четверг, что население Турции превысило почти на один миллион в прошлом году (995 654 человека), тем самым превысив количество населения в 80 миллионов человек, с цифрой 810 525 человек.

Согласно данным, опубликованным в четверг, рост населения в 2014 году составил 1,24 процента, что незначительно снизилось по сравнению с ростом в 1,6 раза в 2016 году. Данные медианного возраста возросли до 31,7 с 31,4, причем все юго-восточные провинции имеют самый молодой процент населения, как свидетельствуют данные TurkStat.

Институт также показал, что 92,5 процента населения Турции проживает в городах и районных центрах - на 0,2 процентных пункта – и лишь 7,5 процента живут в городах и деревнях.

TurkStat также заявил, что численность трудоспособного населения страны (в возрасте 15-64 лет) в прошлом году выросла на 1,2 процента до 67,9 процента (почти 55 миллионов человек) от общей численности населения, а население в возрасте до 15 лет составляло 23,6 процента, тогда как доля населения в возрасте 65 лет и старше - 8,5 процента.

В целом, стоит отметить, что при весьма позитивном росте населения, Турция приближается к тем же проблемам, что характерны для развивающихся стран на определенном этапе – высокая урбанизация, снижение рождаемости, старение населения.