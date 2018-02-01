Германия: никакого посольства в Иерусалиме, пока нет палестинского государства

Германия продолжит держать свое посольство в израильском Тель-Авиве, покуда не будет достигнуто соглашение между израильтянами и палестинцами о двух государствах, заявил в среду министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Об этом он сказал, выступая на международной конференции в Институте исследований национальной безопасности в Тель-Авиве.

«Германия с нетерпением ждет дня, когда она сможет переместить свое посольство в Израиле в Иерусалим, но позвольте мне добавить: в два государства с Иерусалимом в качестве их столицы» - сказал Габриэль.



Германский министр иностранных дел подчеркнул, что обе стороны имеют «законные устремления в отношении Иерусалима», и решение может быть найдено только на переговорах.