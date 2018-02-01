Глава турецкой Amnesty International вышел на свободу и снова был арестован

Стамбульский суд издал утром 31 января постановление об освобождении Танера Кылыча, главы турецкого отделения международной правозащитной организации Amnesty Intertnational.

Танер Кылыч находился с июня в тюрьме Измира по обвинению в связях с организацией последователей Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО). Прокурор утверждал, что Кылыч загрузил себе на телефон приложение ByLock, которое, как считается, используют последователи Гюлена для своего общения. Кылыч отрицает свою связь с гюленистами.

Дело Кылыча привлекло масштабную критику турецких властей со стороны правозащитников и некоторых иностранных правительств. Случай Кылыча был первым в истории Amnesty International, когда под арестом оказывается глава национального отделения этой международной правозащитной организации, которая вела в свое время кампанию за освобождение самого нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, арестованного в 1999 году.

Несмотря на то, что дело против Кылыча и еще десяти правозащитников не было прекращено, освобождение Кылыча с радостью приняли правозащитные организации в Турции и во всем мире. Тем не менее, радость была недолгой. Всего через несколько часов после того как один суд решил освободить Кылыча, другой суд постановил, что Кылыч должен продолжать находиться в заключении. Кылыч снова был арестован и возвращен в тюрьму, где будет дожидаться суда.