США внесли лидера ХАМАС в список "глобальных террористов"

Как будто мало было признания Иерусалима столицей Израиля, американские власти совершили еще один поступок, способный привести к дальнейшему обострению ситуации в Палестине. В среду 31 января Соединенные Штаты внесли избранного главу палестинского движения ХАМАС, Исмаила Хания, в свой список «Особо Обозначенных Глобальных террористов» (Specially Designated Global Terrorists). По словам из заявления Госдепартамента причиной внесения лидера ХАМАС в этот черный список являются: «Близкие связи Хания с военным крылом ХАМАС и тот факт, что он является сторонником вооруженной борьбы, включая войну против гражданских».

Попадание Хания в список глобальных террористов означает, что теперь на него распространяются все возможные финансовые санкции, включая замораживание любых счетов в США, а также запрет любым американским компаниям и частным лицам вести с ним деловые отношение. Кроме того, санкции включают в себя, разумеется, и запрет на передвижение.

Напомним, что 54-летний Исмаил Хания, культовая личность для палестинского сопротивления, был избран лидером ХАМАС в марте 2017 года, вместо Халеда Мешаля. Он всегда считался прагматичным и гибким лидером, настроенным на переговоры с Израилем. Хания неоднократно заявлял, что его движение ни в коем случае не рассматривает в качестве врага Запад, в том числе США. Кроме того, вряд ли кто-то вспомнит, когда в последнее время ХАМАС совершал или поддерживал действия, которые можно было бы характеризовать как «терроризм». Напротив, многие эксперты отмечают, что именно ХАМАС является преградой для настоящих экстремистов, готовых на самые отчаянные акты, не жалея ни израильских гражданских, ни самих палестинцев.

Все это, однако, не имеет никакого смысла для самой про-израильской (и соответственно анти-палестинской) администрации в истории США. В своем ответном заявлении движение ХАМАС указало, решение американского Госдепа показывает абсолютную американскую предвзятость в пользу израильской оккупации и является «нарушением международных законов, которые дают палестинскому народу право защищать себя от оккупации, и избирать своих лидеров».

В этой связи стоит также отметить, что Хания внесли в список особенно опасных террористов в то же самое время, когда администрация Трампа открыто сотрудничает с боевиками другой ближневосточной организации, которая ведет войну с одним из самых близких союзников США в регионе.