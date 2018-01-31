Листовки над Африном

Турецкие самолеты в ходе операции "Оливковая ветвь" разбрасывают над Африном такие вот листовки на трех языках (арабском, турецком, курманджи), с обращением к "Нашим братьям в Африне". Обращение начинается с басмаллы (фразы "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного") и содержит призыв выступить против PYD-YPG.



"Настало время прекратить гнет и преследование предательских террористов PKK / PYD / YPG и ИГИЛ, которые стреляют по своим соседям, уничтожая наши мечети", - говорится в листовке, содержащей также призыв к народу "работать вместе над установлением мира, доверия и процветания в регионе".