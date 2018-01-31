Саудовская Аравия: либерализация небезгранична

Определенная либерализация пуританских порядков, наблюдающаяся в последние месяцы в Саудовской Аравии, не является дорогой с односторонним движением. Как следует из свежих новостей, одновременно с этими послаблениями в королевстве вводятся и наказания за нарушение неоспоримых норм исламской морали.

Так, Маджлис аш-Шура (Консультативная ассамблея) Саудовской Аравии установила новые наказания в отношении «антисоциального поведения». В соответствии с ними наказуемы, в зависимости от проступка, будут такие деяния как «демонстрация нижнего белья», «показ обнажённых частей тела» и даже «дурной запах в мечети». Все они кваллифицируются как нарушение «общественной благопристойности».

В число злостных нарушений таковой также включены «расистские акты».

Эти и другие (в общей сложности 45 нарушений) будут караться наказанием от штрафа в размере 800 долларов США до ареста на срок 5 месяцев.