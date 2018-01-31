Глава СНБ Иноятов - все. Придут ли в Узбекистан перемены?

По сообщениям ряда СМИ, главпалач каримовского режима Рустам Иноятов снят с должности председателя Службы Национальной Безопасности (СНБ) Узбекистана.

Передается, что об этом сказал сам президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время совещания с представителями силовых структур. На место нового главы СНБ, согласно этим сообщениям, назначен Ихтиёр Абдуллаев, бывший генпрокурор Узбекистана.

Отметим, что Иноятов является поистине одной из самых зловещих фигур постсоветской истории. На его руках кровь и слезы тысяч убитых, запытанных и заживо сгноенных в тюрьмах узбеков, которых каримовский режим записал во враги народа как за инакомыслие, так и просто за следование религии.

Остается надеяться на то, что это будет не обычная перестановка кадровых слагаемых, от которых сумма репрессивной системы не меняется, но начало серьезных реформ, в результате которых Служба Национальной Безопасности начнет оправдывать свое название, которое сегодня совершенно не соответствует действительности.