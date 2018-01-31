Турция собирается построить в Судане медицинскую академию

Стамбульский университет медицинских наук приступает к проекту строительства института и академии медицинских наук в суданском городе Нияла.

Как сообщает агентство "Анадолу", ректор университета Чевдет Эрдол заявил об этом после встречи с представителями суданской делегации во главе с министром образования Омаром Абдельбаги, прибывшей накануне в Турцию.

Впервые соответствующая идея была предложена во время декабрьского визита в Судан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Нияла является вторым по величине городом Судана после Хартума.