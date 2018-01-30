Известный чтец Корана Али Якупов сумел повторно добиться своего оправдания

После длительных судебных баталий в различных инстанциях и долгих ожиданий справедливого судебного решения по делу, которое, по утверждению адвокатов, «не стоило и выеденного яйца», наконец-то, курганский областной суд поставил точку в оправдательном приговоре в отношении известного чтеца Корана, имама Али Якупова.

Как известно, курганский городской суд изначально не поддержал позицию обвинения и в 2017 году дважды, в апреле и в ноябре, оправдывал Якупова. Судья Евгений Колесов, оправдывая свое решение говорил, что не было представлено доказательств того, что Якупов придерживался экстремистских взглядов, а в комментарии не содержится какого-либо состава преступления.

Стоит напомнить, что до перевода в Курган у Якупова также возникали проблемы в Пензенской области. По клеветническим заявлениям двоих прихожан мечети, где он служил имамом, в отношении его также возбуждали уголовное дело, якобы, за экстремистские призывы в мечети. Но, после долгих мытарств и многочисленных судебных заседаний, сфабрикованное дело в итоге было прекращено. Сам Якупов, говоря о пензенском деле в отношении его, называл его сфабрикованным на основе клеветы некоторых прихожан, с коммунистическим прошлым.

Напомним, что и курганское уголовное дело в отношении Якупова было возбуждено еще в январе 2016 года. Поводом для этого послужил, якобы имевший место комментарий под статьей в интернете, где речь шла о китайских коммунистах, репрессировавших мусульманок за ношение хиджаба. В комментарии, приписываемом ему, якобы, имам выразил уверенность, что Аллах покарает этих коммунистов за подобные репрессивные действия в отношении верующих. В этом, курганские коммунисты, видимо, с чьей-то подачи, усмотрев возможную причину для разжигания розни в отношении социальной группы «коммунисты», потребовали возбуждения уголовного дела.

Но не смотря на упорное желание определенных кругов засадить известного чтеца Корана, имама в тюремные застенки, курганский городской суд вынес беспрецедентное решение о его оправдании. Но, прокуратура, не согласившись с оправдательным приговором, просила его отменить и направить дело на новое рассмотрение. На процессе прокурор также ходатайствовал о проведении лингвистической экспертизы комментария, за который судили имама. Однако областной суд, повторно рассматривавший дело по представлению прокурора, отказал в проведении данной экспертизы и оставил в силе оправдательный приговор, отметив при этом, что данный вопрос уже всесторонне исследовался судом первой инстанции.

Можно констатировать, что эти приговоры, как в Пензе, так и в Кургане, в отношении Якупова, проявившего при этом незаурядные способности выдержки, терпения и упорства в противостоянии с российской судебной системой, поистине могут войти в анналы истории современной России.