Индия: "имамша" провела пятничный "намаз"

В минувшую пятницу на юге Индии некто Джамида Бииви впервые провела пятничный "намаз" в качестве "имама" ("имамши"). Сей цирк состоялся в деревне Вандур Черукод района Малаппурам штата Керала.

Как обычно в подобных случаях, в обоснование своей выходки безумная стала ссылаться на ценности "гендерного равенства", которые она "видит" в Коране. Единогласного мнения реальных знатоков Корана и Сунны - исламские ученых, которые считают недопустимым, чтобы женщина возглавляла молитву смешанной общины с участием мужчин, она при это не "видит" в упор, хотя, скорее, оно ее вообще не интересует.

Но на этом "имамша" не закончила свой самопиар - сразу же после этого она устроила второй акт пьесы, начав оповещать общественность о том, что получает множественные угрозы со стороны мусульман, возмущенных ее выходкой.

В свою очередь представитель крупнейшей исламской организации данного штата - Джамаат э-Ислами Хинд, в которую входят свыше 500 мечетей, заявил, что самозванная "имамша" занимается дешевым самопиаром, переводя внимание мусульман с актуальных для них проблем на те, что не имеют никакого отношения к Исламу.