Польша и Израиль спорят из-за Холокоста

Конфликт между Израилем и Польшей разгорается сейчас после того, польский парламент принял закон, запрещающий использовать выражения "польские лагеря смерти" и вводящий за это уголовную ответственность до 3-х лет лишения свободы.

Польская сторона указывает на то, что ни о какой ответственности поляков или приписывании им лагерей на территории Польши во время Второй мировой войны, как и уничтожения евреев иными способами, не может быть и речи, так как они сами находились под оккупацией.

Такая постановка вопроса очень возмутила политический класс Израиля - государства, которое само проводит политику, не сильно отличающуюся от нацистской, но при этом не упускает возможности возлагать ответственность за события 80-летней давности на различные народы.

"Именно в те дни, когда мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста, Польша считает возможным и необходимым утверждать закон, вся цель которого - отрицать свое участие в уничтожении евреев и уходить от исторической ответственности за эти действия", - заявил израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Яир Лапид, глава партии "Еш Атид", сказал в этой связи следующее: "Этот закон пытается отрицать очевидный факт участия многих польских граждан в преступлениях времен Холокоста. Никакой закон не изменит истории: Польша была активной участницей процесса уничтожения евреев. Сотни тысяч евреев были убиты на территории Польши, не встретив при этом ни одного немецкого офицера".

Министр просвещения Израиля Нафтали Беннет заявил: "Историческим фактом является то, что многие граждане Польши выдавали немцам евреев, а также сами убивали их".

Однако если руководствоваться только фактом участие представителей тех или иных национальностей в уничтожении евреев, то ответственность за Холокост придется возложить и на сам еврейский народ. Ведь и в Варшавском гетто, и в других лагерях существовали юденраты и аналогичные им формирования еврейских коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами, в том числе, в деле уничтожения евреев.

Поэтому позиция поляков заключается в том, что будучи оккупированным немецким нацизмом народом они не могут отвечать за его злодеяния. "...польское государство стало жертвой нападения и оккупации. ...В подвергшемся нападению доме, где живут две семьи, одну из которых убивают бандиты, нельзя обвинять другую в соучастии, потому что ее тоже частично уничтожили. ...Не может быть и речи об ответственности Польши за Холокост", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.