Король Иордании поддержал Саудию и осудил Иран

В интервью известному американскому журналисту Фариду Закарии король Иордании Абдалла II поддержал политику, проводимую в регионе Саудовской Аравией.

По мнению главы Иордании, благодаря политике Саудовской Аравии были прочерчены "красные линии" на пути у иранской экспансии в регионе.

В частности, Абдалла II указал на широкое использование Ираном шиитских парамилитарных формирований для разжигания сектантских конфликтов. Напомним, что во многом именно усилиями Саудовской Аравии основная из них - т.н. "Хезбола", базирующаяся в Ливане, была признана террористической организацией рядом арабских международных структур.

На заявление короля Иордании незамедлительно отреагировал МИД Ирана. Его представитель Бахрам Кассеми заявил, что политика этого террористического режима служит только целям мира, стабильности и безопасности региона.

Как говорится, без комментариев.