Израиль собирается закрыть посольство в Ирландии

Как сообщает издание "Едиот Ахаронот", руководство Израиля рассматривает вопрос о закрытии своего посольства в Ирландии.

Формальной причиной этого шага может быть объявлено сокращение бюджета министерства иностранных дел. В общей сложности, могут быть закрыты дипломатические миссии Израиля в 7 странах. Сэкономленные в результате средства планируется направить на содержание остающихся 100 зарубежных миссий.

Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что решение может иметь не только экономическую, но и политическую подоплеку. Ведь Ирландия - это страна с одними из наиболее интенсивных отношений с Палестиной из всех государств-членов ЕС.