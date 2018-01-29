Генсек ООН призвал к суду над Башаром Асадом

В то время, как в Сочи происходит фарс т.н. Конгресса национального примирения, призванный сохранить режим Башара Асада, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к международному суду над этим преступником.

По мнению генсека ООН, Асад и другие высокопоставленные функционеры его режима должны быть привлечены к Международному Уголовному Суду за серьезные преступления, включая воспрепятствование доставке гуманитарной помощи и лекарств миллионам нуждающихся в них сирийцев.

В частности, Гутерриш заявил, что в то время, как в предыдущем месяце такая помощь была направлена для 417 000 человек в осажденных режимом местностях, ее получили только 60 000 человек. Всего же в условиях блокады сейчас живет 2,5 миллиона сирийцев, причем, 95% из них находятся в блокаде со стороны режима, который годами препятствует поставке продовольствия, лекарств и продуктов первой необходимости даже мирному населению, включая детей.