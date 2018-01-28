"Оливковая ветвь": итоги 1-й недели

Военно-политический дайджест операции "Оливковая ветвь", итоги первой недели

Военная составляющая

Турецкие и союзные им сирийские вооруженные силы осуществляют последовательное продвижение вглубь Африна по переметру границы.

За истекшие с момента предыдущего дайджеста дни были взяты под контроль, в частности, села Касталь и Али Бакки, высота Аль-Марсайдс и несколько сопок в районе Жендейрс.

Важное стратегические приобретение произошло сегодня в виде горы Барсайа на севере от горы Азаз высотой 863 метра. Это одна из огневых высот, прикрывающих город Африн с севера, и брать ее пришлось дважды, после того, как коммунисты вернули ее под свой контроль. Сегодня она была взята повторно после чего была осуществлена ее зачистка от сил врага.

В целом, как считают военные аналитики, турецкие и сирийские освободительные силы создают плацдармы для последующего рывка и через некоторое время эти плацдармы сольются в дугу вдоль всей границы. Что касается относительно низких темпов продвижения, как заявило и военное, и политическое руководство Турции, они объясняются желанием минимизировать низкие потери личного состава и гражданского населения.

Подтвержденные потери со стороны участников операции на данный момент - 20 человек убитыми, из которых 7 турецкие военнослужащие и 13 сирийские повстанцы. Коммунисты сообщают о сотнях убитых со стороны главным образом сирийских бойцов. В свою очередь, турецкое руководство сообщает о нейтрализации 557 террористов, главным образом в результате методичных авиа- и артиллерийских ударов, в то время как сами террористы признают потерю со своей стороны менее 50 бойцов.

Политическая составляющая

Военная операция продолжает осуществляться на фоне крайне непростой политической ситуации.

С одной стороны, стало известно о том, что руководство Афринского кантона обратилось к режиму Асада с официальной просьбой направить в него свои войска и защитить от "агрессии". На каких условиях им это предлагалось сделать, не понятно - как сообщалось ранее, Асад и Россия были готовы останавливать Турцию при условии, что коммунисты полностью передадут режиму контроль над кантоном. Учитывая то, что руководство кантона в данном случае занимает позицию противоположную позиции центрального руководства YPG, несогласного (пока) на это, непонятно, может ли оно предоставить асадитам те гарантии, которые им нужны, или нет. Тем не менее, надо подчеркнуть, что возможность сговора YPG с асадитами была и остается главным политическим риском для целей сирийских повстанцев в этой операции, которым нужно не просто выдавить из Африна коммунистов, но взять кантон под свой контроль, а никак не передать его режиму.

Вместе с тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце недели не только подтвердил, что операция будет доведена до конца в Африне, но и заявил о планах расширения ее зоны вдоль всей границы территорий YPG с Турцией, чтобы таким образом отодвинуть их от нее с помощью зоны безопасности.

Подобные планы, начиная уже с Манбиджа, теоретически могут привести к столкновению турецких сил с американскими, которые в отличие от Африна базируются восточнее "Щита Евфрата", и заявили, что не собираются уходить из этих территорий.

Оценить реалистичность этих обещаний на данный момент сложно, особенно с учетом того, что одновременно Эрдоган заявил, что после завершения операции в Африне турецкие войска пойдут в Идлиб. В связи с этим обращает на себя внимание информация о том, что в минувшие дни турецкие военные конвои были замечены как в Алеппо, так и в Идлибе, вне зоны проведения операции "Оливковая ветвь". Предположительно речь в этом случае может идти о реализации сценария раздела Идлиба с асадитами и Россией, о котором мы неоднократно писали.

Тем не менее, сказать, какие из этих планов дойдут до реализации, пока сложно, так как потенциально существует множество факторов, которые этому могут помешать.

Сочинский конгресс

Прошедшая в минувшие дни встреча делегации сирийской оппозиции, на этот раз в Вене, в очередной раз подтвердила, что все ее политические центры отвергли участие в т.н. Конгрессе национального примирения в Сочи, который начинается в эти дни.

Сложность ситуации, однако, заключается в том, что в то же самое время турецкое руководство продолжало заявлять, что Анкара примет участие в проведении этого конгресса и что он должен играть свою роль в мирном урегулировании в Сирии. Вместе с тем, ранее мы приводили слова представителя МИД Турции о том, что они рассматривают конгресс в Сочи лишь как одну из площадок, основной из которых остается Женевская (на чем и настаивает сирийская оппозиция).

Соответственно, вопрос заключается в том, является ли это противоречие между позициями Анкары и сирийской оппозиции принципиальным или сугубо тактическим, при котором Турция берет на себя роль "хорошего следователя", а оппозиция - "плохого". Это, видимо, станет понятно уже в ближайшие дни, по итогам Сочинского конгресса и их влиянию на взаимоотношения Москвы и Анкары. Тогда и станет ясно, кто, с кем и против кого играет в "хороших" и "плохих" следователей.