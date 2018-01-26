Кашмир: праздник оккупантов в атмосфере репрессий и страха

В эти дни в Кашмире отключен интернет, ограничена мобильная телефонная связь, а его улицы заполонили тысячи вооруженных индийских солдатов.

Что же случилось? Это индийские оккупанты так отмечают свой праздник - 69-летие Дня Республики, который бойкотирует местное мусульманское население. В этот день в 1950 году была принята конституция Индии, в которой захваченный ею мусульманский Кашмир был официально признан ее частью.

В свою очередь Сиед Али Шах Джилани, лидер Партии Конференции Свободы (APHC), выступающей за самоопределение Кашмира, назвал этот праздник "черным днем" для местного населения. "Индия претендует быть крупнейшей демократией мира, но попирает в Джаму и Кашмире все базовые и фундаментальные права людей на протяжении семи десятилетий", - сказал он.

Отметим в этой связи, что во время раздела Большой Индии на индуистскую (Индия) и мусульманскую (Пакистан) части Индия силой оружия не позволила присоединиться к Пакистану приграничным территориям с преобладающим мусульманским населениям - Джаму и Кашмиру. Впоследствии она же, в том числе, с помощью военной поддержки способствовала отделению от Исламской Республики Пакистан его восточной части, превращенной в Бангладеш.