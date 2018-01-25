Иран должен прекратить террор и стать нормальным государством

На проходящем в швейцарском Давосе всемирном экономическом форуме, куда съехались представители политического и экономического истеблишмента многих стран, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр (на фото) обрушился с резкими обвинениями в адрес иранского режима.

Вот как он описал, причину нынешних проблем арабских стран с Ираном: "Революция 1979 года, которая подняла сектантскую волну, спровоцировала суннитскую реакцию. Хоменеи экспортировал революцию, это записано в их (Ирана) конституции. Они верят, что каждый шиит принадлежит Ирану, и это неприемлемо".

По словам Джубейра, сейчас Иран пытается "восстановить империю, которая была разрушена тысячелетия назад".

Саудовский министр заявил, что Иран, который сейчас вовлечен во многие сектантские конфликты и поддерживает различные террористические организации, должен прекратить эту политику и стать нормальным государством без притязаний вне своих границ по сектантскому принципу.

Джубейр также затронул происходящие в Саудовской Аравии изменения. По его словам, "принц Мухаммад ибн Салман хочет превратить нашу страну в сильное государство, трудоустроить ее молодежь и женщин и сделать ее примером для других стран региона, чтобы она заняла почетное место среди сильных и динамичных стран". Как отметил министр, если раньше Саудовскую Аравию критиковали за медленные реформы или их отсутствие, сейчас, некоторые, напротив, считают их слишком быстрыми.