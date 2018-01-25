Мусульмане США борятся с местными "профилактическими списками"

Правозащитники Совета Американо-Исламских Отношений (CAIR) борятся против неправомерного включения мусульман США в составленные ФБР списки потенциальных террористов (FBI's terrorist watch list) - аналог российских "профилактических списков", о которых мы не раз писали.

Лица, включенные в этот список, особо тщательно досматриваются в аэропортах, их телефоны прослушиваются, о них собирается личная информация. Основания для включения в эти списки могут быть совершенно произвольными - например, один раз в них включили... 7-месячного ребенка, или, например, в такой список умудрились включить сотрудника системы информационной безопасности правительства США.

Юрист CAIR Натали Никия рассказывает, что сейчас они находятся в поиске юрисдикции суда, который бы принял к рассмотрению эти жалобы. Еще одной из проблем в этом деле является то, что многие включенные в этот список не хотят публичности, чтобы не отпугнуть от себя партнеров по бизнесу, клиентов, работодателей и т.д.