"Оливковая ветвь": дайджест за 24.1.2018

Военно-политический дайджест операции "Оливковая ветвь" за 24.1.2018.

Военная составляющая

К концу 5-го дня проведения операции под контроль турецких и союзных им сирийских сил взяты 24 населенных пункта, в числе которых 4 стратегических пункта в Рацо и Шейх Хадиде.

Поражены 214 военных целей террористов и нейтрализованы 268 из них.

Со своей стороны террористы продолжают обстрелы приграничных турецких городов. В частности, несколько часов назад снаряд во время ночной молитвы попал прямо в мечеть "Чалик" в городе Килисе. Количество пострадавших в данный момент уточняется.

В целом за сегодняшний день нового продвижения турецкой армии и союзных ей повстанческих сил почти не было. Околоправительственное турецкое СМИ "Йени Шафак" со ссылкой на свои источники в военном руководстве сообщает, что на данный момент турецкая армия осуществляет перегруппировку и подтягивание новых сил, закрепление на уже взятых позициях и подготовку к дальнейшему наступлению на столицу Африна - одноименный город.

Политическая составляющая

Руководство Нидерландов заявило о законных интересах Турции в проведении операции "Оливковая ветвь".

В свою очередь Ахмет Абуль Гейт, генеральный секретарь Лиги Арабских Государств отрицательно высказался о проведении операции, заявив, что она будет способствовать дальнейшей эскалации боевых действий в Сирии.

Арабский Катар, однако, операцию Турции недвусмысленно поддержал - соответствующее заявление сделал МИД страны.

США высказали пожелание, чтобы зона безопасности, которую собирается создать Турция в Африне, была не более 30 километров вглубь кантона.

Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что Африн будет полностью освобожден от террористов и станет пригодным для жизни 3,5 миллионов сирийских беженцев, которые сейчас проживают в Турции.