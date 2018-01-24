Иранский режим признал утрату веры в него народом

Тегеранский режим официально признал утрату доверия ему со стороны иранского народа. Такой вывод прямо зафиксирован в доклане МВД Ирана, представленном министерством президенту страны Хасану Рухани.

В докладе признается, что именно утрата доверия со стороны народа стала главной причиной недавних протестов, в то время, как внешнее вмешательство могло им только способствовать.

"Государственные структуры перестали отвечать требованиям народа", - говорится в докладе.

Напомним, что в ходе прошедших в стране яростных протестов иранцы требовали, в том числе, перестать расходовать их деньги на поддержку террористических авантюр в Сирии и Йемене и направить их на решение внутренних социальных проблем.