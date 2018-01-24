Дагестан: "Мемориал" продолжают выдавливать с Кавказа

Правозащитный центр "Мемориал" продолжают методично выдавливать с Кавказа.

Напомним, что недавно были подожжены его ингушский филиал и арестован глава чеченского - Оюб Титиев.

А вчера в Махачкале был сожжен автомобиль его сотрудника. При этом на номер дагестанского офиса организации пришла СМС с угрозой сжечь офис вместе с его сотрудниками.

Напомним, что "Мемориал" является одной из немногих в России организаций, которая расследует случаи репрессий и внеправовых расправ в отношении мусульман. Организация была признана в России "иностранным агентом".