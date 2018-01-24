Выборы по-египетски: выдвинулся в президенты - сел в тюрьму

В Египте один генерал - бывший начальник Генштаба Сами Анан (на фото) решил бросить вызов другому - нынешнему диктатору Абдельфаттаху ас-Сиси, заявив о своем участии в предстоящих президентских выборах.

Ходил на свободе он после этого недолго - еще одного генерала с президентскими амбициями, его выволокли из собственной машины и увезли в неизвестном направлении. Позже было официально объявлено о его аресте за попытки вовлечения армии в политику. Чем при этом занимается другой действующий генерал у власти, никто, разумеется, не пояснил.

Через несколько часов после произошедшего еще один кандидат в президенты - Халед Али заявил, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов. Видимо, произошедшее с коллегой произвело на него столь неизгладимое впечатление, либо же с ним провели отдельную разъяснительную беседу.

Разумеется, излишне напоминать, что представители реальной оппозиции в Египте не то, чтобы не имеют возможности участвовать в выборах, они и жить-то в ней не могут. Так, члены организации "Братья-Мусульмане" (запрещена и в России, само-собой), чей кандидат Мухаммад Мурси победил на первых же свободных и конкурентных выборах (и последних на данный момент), рискуют получить смертный приговор или пожизненное заключение за членство в "террористической организации".

"Выборы" в Египте должны пройти уже на днях, 26-28 марта.