Россия: с "исламизмом" разобрались - взялись за иудеев

Студент-иудей Лев Борода (на фото не он), учащийся в Московском Государственном Университете, заявил о том, что у него отказались принимать экзамен из-за открытой демонстрации им своей религии.

В частности, по его словам, вчера профессор Вячеслав Бабурин, ни больше, ни меньше - заведующий кафедрой экономической и социальной географии России географического факультета МГУ потребовал у студента, пришедшего сдавать экзамен, либо снять кипу (еврейский религиозный убор - на фото он), либо покинуть аудиторию.

Студент выбрал второе и в итоге добился через ректорат, чтобы экзамен у него принял другой преподаватель.

Вместе с тем, по его словам, это уже не первый случай, когда он подвергался ущемлению на почве соблюдения своей религии. В частности, когда он попросил позволить ему предоставить ему выходной в день иудейского поста, ему посоветовали "покреститься".

Отметим в этой связи, что если евреи только начинают сталкиваться с подобным, то для мусульман России это давно будни жизни.